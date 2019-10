Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in einem Wohnhaus

Unterschönau (ots)

Am Mittwoch gegen 9.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein stark verqualmtes Wohnhaus in der Straße "Laudenbach" in Unterschönau. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Schwelbrand zu löschen. Die Straße musste hierfür voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz, um die Brandursache und die Höhe des Sachschadens zu ermitteln. Ob bei dem Brand Menschen zu Schaden kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei berichtet nach.

