Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad-Unfall wegen Ölspur - Zeugen gesucht!

Gießübel (ots)

Bereits am 12.10.2019 (Samstag) gegen 12.45 Uhr war ein Motorrad-Fahrer auf der Landstraße zwischen Gießübel und Masserberg unterwegs. Er rutschte in einer Linkskurve auf einer Ölspur aus und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und kam zur Behandlung ins Suhler Krankenhaus. Zur Beseitigung des Öles, das ein unbekanntes Fahrzeug verlor, sperrte die Feuerwehr die Straße komplett ab. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Für die Ermittlung des Unfallverursachers sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, von welchem Fahrzeug das Öl ausgelaufen sein könnte. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

