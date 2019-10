Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer vermisst ein Kinderfahrrad mit Helm?

Bereits am 20.09.2019 (Freitag) um 05:12 Uhr wurde in der Straße "An der Koppel" in Viernau ein lila/weißes Kinderfahrrad des Herstellers "Haibike", Model "Little Life 4.10" aufgefunden. An dem Kinderfahrrad hing ein Fahrradhelm. Polizisten übergaben das Fahrrad dem Fundbüro der Stadt Steinbach-Hallenberg (Tel.: 036847 38011). Dort kann es der rechtmäßige Eigentümer in Empfang nehmen.

