Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geklautes Moped bei Ebay entdeckt

Milz (ots)

Am Dienstag entdeckte ein Mann seine Simson S 51 in einer Annonce bei Ebay wieder, die Unbekannte vorher von seinem Hof in der Giebelstraße in Milz entwendeten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell