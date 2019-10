Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug ähnelte Polizeiauto

Dietzhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer stoppten Montagabend einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Zipfel" in Dietzhausen. Die beiden waren mit einem PKW unterwegs, der mit blauer Folie beklebt war und so optisch den Anschein eines Polizeiautos erweckte. Sie wirkten nach Angaben des angehaltenen Mannes aggressiv, warfen ihm vor, zu schnell gefahren zu sein und forderten die Angabe der Personalien. Als er die Herausgabe mit der Begründung verweigerte, dass sie keine Polizisten seien, stiegen beide in ihr Auto und fuhren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

