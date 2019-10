Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückwärts gegen Auto gestoßen und abgehauen

Struth-Helmershof (ots)

Nachdem ein unbekannter Paketzusteller am Montag gegen 15.30 Uhr ein Päckchen in der Straße "An den Birken" in Struth-Helmershof auslieferte und anschließend mit seinem Kleintransporter weiterfahren wollte, stieß er rückwärts gegen einen VW. Dabei entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Waldes. Den Spuren zufolge fuhr der Transporter danach zurück in die Ortschaft. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

