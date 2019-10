Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaf angefahren

Struth-Helmershof (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war Montagmorgen mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Struth-Helmershof unterwegs. Plötzlich liefen zwei Schafe auf die Straße. Der Fahrer konnte nicht schnell genug bremsen und stieß mit einem der Tiere zusammen. Dieses verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Schafe waren aus einer nahegelegenen Koppel ausgebrochen.

