Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigaretten-Automat beschädigt

Jüchsen (ots)

Am Dienstag gegen 4.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen beschädigten Zigaretten-Automaten in der Vachdorfer Straße in Jüchsen. Der genaue Tatzeitpunkt sowie die Menge der Beute konnten bisher noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

