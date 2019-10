Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer war am Montag gegen 20.15 Uhr mit einem LKW auf der Wiesenstraße in Hildburghausen unterwegs. Er bog auf die Coburger Straße ab und geriet mit der Fahrzeugfront auf die Fahrspur eines entgegenkommenden Autos. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. An der linken Fahrzeugseite des PKW entstand erheblicher Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Verursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Sophiental fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Verursacher-Fahrzeug, das ebenfalls an der linken Seite beschädigt sein müsste, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

