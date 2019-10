Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger im Internet

Grabfeld (ots)

Ein 57-jährige Frau aus dem Grabfeld wurde am Montag per E-Mail darüber informiert, dass es notwendig sei, ihre Daten bei einem großen Online-Händler zu erneuern. Die Dame ahnte nichts Böses, nutzte den Link und gab ihre Kreditkartennummer ein. Nur war dieser Link kein autorisierter dieser besagten Plattform sondern führte geradeaus zu Betrügern. Im weiteren Verlauf erhielt die 57-Jährige eine Vorankündigung ihrer Bank, dass am kommenden Freitag über 500 Euro abgebucht werden. Doch eine Bestellung tätigte sie nicht, auch war in ihrem Bestellverlauf auf der regulären Online-Shopping-Seite keine Bestellung vermerkt. Die Polizei warnt vor dieser Art der Betrügereien. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und folgen Sie keinem Link, der sie in der weiteren Folge zur Eingabe von Kontodaten auffordert. Im Fall eines Schadens informieren Sie die Polizei.

