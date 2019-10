Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Imbiss

Kloster Veßra (ots)

Dienstagnacht (29.10.2019) brachen bislang unbekannte Täter gegen 0.30 Uhr in einen Imbissstand in der Schleusinger Straße in Kloster Veßra ein. Ob etwas entwendete wurde wird derzeit ermittelt. Während der Anzeigenaufnahme fanden die Polizisten eine Glasflasche mit einem Stofflappen im Verkaufsraum des Imbisstandes. Gegenwärtig wird untersucht, ob diese Flasche als Brandlegungsmittel angewendet werden sollte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell