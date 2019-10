Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Missglückter Abschleppversuch

Suhl (ots)

Ein Mann versuchte Montagmittag (28.10.2019), ein Fahrzeug in der Schmückstraße in Suhl abzuschleppen. Dabei rollte der PKW allerdings weg. Er versuchte, das Auto aufzuhalten und griff dazu durch die Fahrertür in den Innenraum. Noch bevor der Mann den Wagen zum Stillstand bringen konnte, prallte dieser in einen geparkten PKW und beim Aufprall verletzt sich der Mann am Kopf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell