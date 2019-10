Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer war am Samstag gegen 11.30 Uhr im Finkenweg in Meiningen unterwegs. Der Fahrer hielt kurz an, um rückwärts zu fahren. Dabei rammte er einen geparkten BMW. An diesem entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

