Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durstiger Einbrecher

Schmalkalden (ots)

Sonntagmittag brach ein bislang unbekannter Mann ein Fenster der Kantine am Bahnhof in Schmalkalden auf, gelangte so in das Innere und lief zielgerichtet zum Getränkestand. Mit acht Dosen Energydrink lief der Einbrecher wieder nach draußen und wurde dort von einem Zeugen gesehen. Da dieser jedoch kein Handy bei sich trug konnte er die Polizei erst eine viertel Stunde später informieren. Der Täter war bis dahin leider über alle Berge. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell