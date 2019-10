Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Bad Salzungen (ots)

In dem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Bowlingbahn beim Stadion in Bad Salzungen hat es am Samstag Nachmittag gebrannt. In dem Saal rumliegender Müll hat sich auf unbekannte Art und Weise entzündet, wodurch es zu einer Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes kam. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Sachschaden ist hierbei in dem verwahrlosten Gebäude nicht entstanden.

