Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag Abend befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf die Landstraße von Kloster nach Witzelroda. In einer langgezogenen Linkskurve wich der Fahrer nach seinen Angaben einem dort stehenden Reh aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Dadurch kippte der Golf auf die Seite und kam so zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

