Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Buttlar (ots)

In der Frankfurter Straße in Buttlar kam es am Samstag Abend, um 22:20 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Audi fuhr vom Kirschweg auf die B 84 nach links in Richtung Hünfeld auf. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines Pkw Skoda der aus Richtung Hünfeld kam und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Skoda wurden leicht verletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurde diese abgeschleppt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

