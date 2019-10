Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Meiningen (ots)

Am 26.10.19 gegen 06.00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Meininger Schillerstraße ein Verkehrsunfall. Eine Frau in den Vierzigern hatte beim Rangieren einen Sattelzug übersehen. Es kam zur Kollision mit dem stehenden Lkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten erheblicher Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem wurde der Führerschein der Dame sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

