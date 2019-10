Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Fahrrades

Meiningen (ots)

Am 25.10.19 gegen 20.00 Uhr hatte ein 13jähriger Junge aus Meiningen sein Mountainbike im Hinterhof eines Hauses in der Schlundgasse in Meiningen abgestellt. Als er gegen 23.00 Uhr sein Fahrrad wieder holen wollte musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Bei dem Mountainbike handelt es sich um eines der Marke Orbea MX50, der Rahmen ist hellblau und rot lackiert. Wert rund 450 Euro.

