Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe auf OFF-Road Veranstaltung unterwegs

Suhl, Dietzhausen (ots)

Einer Familie aus Bayern, welche auf dem Campingplatz das Wochenende anlässlich einer Veranstaltung in Dietzhausen, Am Schmeheimer Berg verbrachte, ging förmlich der Strom aus. Durch unbekannte Täter wurde ein am Baum gesicherter Stromgenerator am Samstagabend entwendet. Den Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

