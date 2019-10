Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unaufmerksam beim Abbiegen

Hildburghausen / Schleusingen (ots)

Am 25.10.2019 um 10:35 Uhr befuhr die 73-jährige Fahrerin eines Pkw Opel die Straße "Markt" in Schleusingen. An der Einmündung Markt / Burgstraße hatte sie die Absicht nach links in Richtung Klosterstraße zu fahren.

Beim Abbiegevorgang bemerkte sie die 72-jährige Fußgängerin nicht, die die Absicht hatte, die Straße "Markt" zu überqueren.

Es kam zur Berührung der Fußgängerin mit dem Pkw. Dabei kam die Fußgängerin zu Fall und wurde dabei verletzt.

Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Suhl verbracht.

