Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall durch Fehler beim Überholen

Suhl, Goldlauter-Heidersbach (ots)

Am Samstag, 26.10.2019 gegen 17:25 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge in Kollonne die Lauter von Suhl kommend in Richtung Goldlauter-Heidersbach. Ein Ford scherte zum Überholen eines Pkw Audi aus. Er mußte aufgrund eines entgegenkommenden Pkw Golf seinen Überholvorgang abbrechen und setzte sich vor den Audi hinter einen Pkw Seat. Es kam zur Kollision zwischen dem Ford und dem Audi. Es werden dringend die Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw Golf sowie des Pkw Seat gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden , um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

