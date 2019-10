Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kraftfahrzeug auf Parkplatz beschädigt

Suhl (ots)

Am Samstagmittag stellte die Fahrzeughalterin eines Pkw Honda, welcher in Suhl in der Friedrich-König-Straße geparkt war ein Beschädigung fest. Der Heckscheibenwischer wurde mittels roher Gewalt durch unbekannte Täter abgebrochen. Hinweise zum Täter oder Hergang nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

