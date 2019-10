Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Garageneinbruch

Suhl (ots)

Samstagvormittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen versuchten Garageneinbruch in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in Suhl am Garagenkomplex Am Schwarzen Wasser. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort gelang es den unbekannten Tätern nicht, in die Garage zu kommen. Dem Eigentümer enstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell