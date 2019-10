Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Pyrotechnik Briefkasten gesprengt

Suhl, OT Schmiedefeld a. Rstg. (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag kurz nach Mitternacht wurde in der Ortslage Schmiedefeld am Rennsteig, Am Wald wurde ein Briefkasten mittels Pyrotechnik gesprengt. Die Anwohner konnten einen wahrgenommenen Knall in der Nacht nicht zuordnen und bemerkten letztendlich erst am Samstagmorgen das Ausmaß des Schadens an ihrem Briefkasten. Den Anwohnern ist ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro entstanden. Hinweise zum Täter gibt es derzeit keine. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

