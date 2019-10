Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Apotheke

Bad Salzungen (ots)

Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr zerstörte ein 37-Jähriger mit einem Stein die Fensterscheibe einer Apotheke am "Markt" in Bad Salzungen. Durch das zerstörte Fenster stieg er ins Haus ein und verletzte sich dabei leicht. Er durchsuchte einen Kühlschrank, fand jedoch nicht seine ersehnte Beute. Der Sicherheitsdienst bekam den Einbruch mit und informierte die Polizei. Die Beamten stellten den Täter, der ohne Widerstand den Anweisungen folgte. Er gab an, medikamentenabhängig zu sein und wollte sich neue Präparate beschaffen.

