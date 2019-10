Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich mehrere Kellereinbrüche

Suhl (ots)

Unbekannte gelangten am Donnerstag zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhaus in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl und entwendeten eine Geldkassette mit persönlichen Dokumenten. Donnerstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung mehrerer Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist noch nicht klar. Unbekannte Täter machten sich außerdem in der Ringbergstraße in Suhl zu schaffen, indem sie sämtliche Keller eines Mehrfamilienhauses aufbrachen. Entdeckt wurde dies ebenfalls Donnerstagabend. Hier gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

