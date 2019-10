Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufhebung der Vermisstensuche

Rohr (ots)

Der 16-jährige Jugendliche, der seit Mittwochabend in Rohr vermisst wurde, konnte am frühen Donnerstagnachmittag (24.10.2019) wohlbehalten in Zella-Mehlis angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Hinweisen aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell