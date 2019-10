Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW auf Parkplatz beschädigt

Breitungen (ots)

Am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr beschädigte vermutlich ein LKW beim Rückwärtsfahren den Heckbereich eines Ford, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Frauenbreitunger Weg in Breitungen geparkt war. Der Verursacher verließ danach pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

