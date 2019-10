Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite eines Ford, der auf dem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße in Suhl geparkt war. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien eine Frau an der Unfallstelle und gab die Tat zu. Sie erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

