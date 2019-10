Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Aufbruch von Parkautomat

Suhl (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 22.10.2019, 6.30 Uhr und dem 23.10.2019, 11.30 Uhr einen Parkautomaten auf einem Parkplatz in der Pfarrstraße in Suhl aufzubrechen. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

