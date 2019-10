Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spinde aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Donnerstag mehrere Spinde von Mitarbeitern im Umkleideraum einer Firma in der Straße "Am Trockenbach" in Hildburghausen auf. Aus einem der Spinde entwendeten die unbekannten Täter einen Wohnungs- sowie einen Fahrzeugschlüssel. Mit diesem schlossen sie das dazugehörige Auto auf und ließen ein Navi der Marke "TomTom" im Wert von etwa 150 Euro sowie eine Sonnenbrille mitgehen. Den Fahrzeugschlüssel legten sie anschließend auf die Motorhaube. Ob aus den übrigen Spinden etwas fehlt, muss noch geprüft werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

