Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lastwagen aufgefunden

Untermaßfeld (ots)

Der Lastwagen, den Diebe bei einem Einbruch in der Nacht zu Montag aus einer Dachdeckerfirma in Untermaßfeld entwendeten, wurde im Bereich von Berlin aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

