Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Anhänger gekracht

Seligenthal (ots)

Dienstagabend befuhr eine Fahrzeug-Führerin mit ihrem PKW die Hohleborner Straße in Seligenthal. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß sie gegen einen LKW-Anhänge, der am rechten Fahrbahnrand unter einer Straßenlaterne geparkt war. Durch den Aufprall drehte sich das Auto nach links und kam zum Stehen. Am PKW entstand Totalschaden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Die Fahrerin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

