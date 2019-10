Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Sturz

Hinternah (ots)

Eine 78-jährige Radfahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Schmiedefelder Straße in Hinternah in Richtung Schleusingen. Nach bisherigen Ermittlungen überholte ein Lastwagenfahrer die Frau und fuhr dabei zu nah an der Seniorin vorbei. Er touchierte die Dame, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Der LKW-Fahrer fuhr weiter, konnte aber durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Ob er den Unfall bemerkte ist noch nicht geklärt.

