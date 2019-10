Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksäcke geklaut

Metzels (ots)

Unbekannte entwendete am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr zwei Rucksäcke aus einem unverschlossenen Bauwagen, welcher im Wald bei Metzels abgestellt war. Die Eigentümer arbeiteten in unmittelbarer Nähe. Sie hörten ein Motorengeräusch, sahen jedoch kein Fahrzeug. Der Spur nach zu urteilen, handelte es sich um ein Motorrad, mit dem der oder die Täter unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell