Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Crock (ots)

Einen hohen Schaden verursachten unbekannte Täter Dienstagnacht (22.10.2019) in einem Baumarkt in der Straße "Im Häger" in Crock. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten Baumaschinen und Baumaterial. Die fehlenden 300 Teile haben einen Wert von ca. 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

