Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberische Erpressung

Meiningen (ots)

Am Dienstag gegen 3.00 Uhr raubten zwei Unbekannte einen 42-Jährigen an der Großmutterwiese in der Werrastraße in Meiningen aus, nachdem der Mann den beiden ein Bier spendierte. Nach dem Trinkgelage wurden die beiden aggressiv und forderten von dem Mann Bargeld unter Androhung von Gewalt. Der 42-Jährige übergab seine Geldbörse mit 150 Euro Bargeld. Die Täter entfernten sich in Richtung Innenstadt. Laut Aussage des Geschädigten, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, waren die Männer ca. 30 Jahre alt. Einer wohnt vermutlich in Suhl, der Andere ist ohne festen Wohnsitz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

