Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack aus Auto geklaut

Bad Salzungen (ots)

Am Montag zwischen 14.40 Uhr und 14.55 Uhr entwendete ein Unbekannter einen Rucksack aus dem Fußraum eines Transporters, der im Durchgang zum Nappenplatz in Bad Salzungen stand. Im Rucksack befand sich ein Geldbeutel mit Ausweispapieren, EC-Karte und Bargeld. Nach Aussage einer Zeugin handelt es sich bei dem Dieb um einen sehr schlanken Jungen, etwa 12 bis 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß mit kurzen dunklen Haaren, bekleidet mit einem hellen längsgestreiften Pullover und einer hellen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

