Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Kreuzung zusammengeknallt

Barchfeld (ots)

Montagnachmittag befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem PKW die Lange Gasse in Barchfeld. Beim Überqueren der Liebensteiner Straße zur Straße "Am Friedhof" bemerkte er plötzlich einen von rechts kommenden Toyota und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

