Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW-Scheiben eingeschlagen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte zerschlugen am Dienstag zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr die Beifahrerseite eins Opels, der in einem Hof in der Straße "Am Ruhgarten" in Hildburghausen geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter zwei Laptops der Marke "DELL". Ein weiterer Diebstahl aus einem Nissan, an dem Unbekannte die linke vordere Seitenscheibe einschlugen, ereignete sich bereits in der Nacht zum Montag in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Aus dem Auto fehlte eine schwarze Handtasche mit weißen Punkten samt Inhalt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell