Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitlich zusammengestoßen

Suhl (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war Montagmittag mit seinem Opel auf der Straße "Am Bahndamm" in Suhl unterwegs. Er beabsichtigte, nach links abzubiegen, entschied sich dann doch, seine Fahrt geradeaus fortzusetzen und lenkte zurück auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er einen VW, der zum selbem Zeitpunkt am Opel vorbei fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

