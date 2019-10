Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbrüche

Oberhof (ots)

Insgesamt drei Garagen brachen Einbrecher in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof auf. Sie entwendeten hauptsächlich Werkzeuge. Wie hoch der Gesamtschaden ist muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell