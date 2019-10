Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Einbruch

Oberhof (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in eine Tiefgarage in der Jägerstraße in Oberhof ein und entwendeten neben einem Anhänger auch eine Motocrossmaschine, ein Pocketbike, eine Bierzeltgarnitur und verschiedene Werkzeuge. Die Täter verursachten keinen hohen Sachschaden aber der Entwendungsschaden war mit über 7.000 Euro beachtlich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

