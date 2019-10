Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kripo ermittelt zu Schüssen

Bad Salzungen (ots)

Sonntagnacht kam es in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Kontrahenten aus bislang nicht geklärter Ursache in ein Wortgefecht. Ein Mann verließ kurze Zeit später die Örtlichkeit und als er kurz nach seinem Verschwinden wieder zurückkehrte, vernahmen Zeugen Schüsse. Die Ermittlungen, die die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl übernommen haben, ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gehandelt hat. Die Ermittlungen zur Bedrohung dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell