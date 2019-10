Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagen-Aufbruch

Suhl (ots)

Sonntagvormittag stellte ein Mann den Aufbruch zweier Garagen im Garagenkomplex "Am Schwarzen Wasser" in Suhl fest. Aus einer Garage fehlte Werkzeug im Wert von etwa 300 Euro. Aus der zweiten Garage entwendeten die unbekannten Täter eine nicht fahrbereite Simson. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

