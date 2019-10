Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Liebenstein (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Samstag zwischen 11.45 Uhr und 16.00 Uhr den vorderen Stoßfänger eines BMW, der auf dem Parkplatz links neben einem Restaurant in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

