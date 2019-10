Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2019 bis zum 18.10.2019 drangen unbekannte Täter in das Gelände der Sporthalle in Meiningen, Am Mittleren Rasen ein und entwendeten Teile der an der Halle angebrachten Fallrohre. Der entstandene Entwendungsschaden muss erst noch beziffert werden. Die Polizeiinspektion Meiningen bittet um Hinweise zu Tat oder Tätern unter der 03693 5910.

