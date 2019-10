Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit einem Wildschwein

Breitungen (ots)

Am Samstag, dem 19.10.2019, kam es in den Morgenstunden, gegen 02:30 Uhr, auf der Straße zwischen Breitungen und Bußhof zu einem Wildunfall. Dabei befuhr ein 52jähriger Mann mit einem VW Crafter mit SM-Kennzeichen aus Richtung Breitungen kommend die Straße. Plötzlich überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro, das Tier verendete vor Ort. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, insbesondere in der Dunkelheit, an bewaldeten Straßen erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen.

