Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 18.10.2019 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 29 jähriger mit einem Pkw in Suhl die Straße Am Lautenbach. In seiner Eigenschaft als Paketzusteller verließ dieser kurzzeitig das Fahrzeug und vergaß vermutlich die Handbremse anzuziehen. In Folge dessen rollte das Fahrzeug rückwärts und kam an einer Baumgruppe zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

